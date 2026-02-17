Blitz della squadra mobile | sequestrate armi clandestine e munizioni in un' abitazione
La squadra mobile ha effettuato un blitz in un appartamento, sequestrando armi clandestine e munizioni. La polizia ha trovato diverse pistole, fucili e cartucce da guerra, oltre a pezzi e strumenti usati per modificare le armi. Durante l’operazione, sono stati scoperti anche componenti per assemblare armi artigianali. Un'operazione che mira a contrastare il traffico illegale di armi nella zona.
Un uomo è finito agli arresti. Sotto sequestro anche un mini-revolver e una rivoltella Armi, munizionamento di diversi calibri, cartucce da guerra, componenti e strumenti utilizzabili per la modifica delle armi. E' il sequestro portato a termine questa mattina, 17 febbraio, dagli investigatori della squadra mobile di Latina, che eseguito una perquisizione domiciliare e arrestato un uomo. Fra il materiale rinvenuto nell'abitazione e sottoposto a sequestro, ci sono anche un mini revolver calibro 22 privo di matricoli e segni identificativi, una rivoltella priva di punzonature, numerose cartucce di calibro diverso, parti meccaniche di armi.🔗 Leggi su Latinatoday.it
Catania, San Cristoforo: arrestato 53enne per armi clandestine e munizioni artigianaliA Catania, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 53 anni a San Cristoforo.
Alloggio Acer in fiamme, armi e munizioni sequestrate: 34enne a processoQuesta mattina si è svolto il primo atto del procedimento contro Davide Cantone, il 34enne che il 5 novembre scorso ha dato fuoco a un alloggio Acer in via Bonazzi a Benevento.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Merone (CO), contrasto allo spaccio di droga nelle aree boschive, erano ben organizzati per ogni fase dello smercio, il blitz della Polizia di Stato di Como e l’arresto del custode della droga. - Questura di Como | Polizia di Stato; Scoperta la casa dello spaccio. Cocaina, metanfetamine e contanti. Blitz della polizia: due arresti; Doppia operazione della Squadra Mobile, il plauso del Siulp; Cagliari, blitz della polizia contro criminalità, droga e rapine: 14 indagati.
Blitz della squadra mobile: sequestrate armi clandestine e munizioni in un'abitazioneFra il materiale rinvenuto nell'abitazione e sottoposto a sequestro, ci sono anche un mini revolver calibro 22 privo di matricoli e segni identificativi, una rivoltella priva di punzonature, numerose ... latinatoday.it
Blitz antidroga prima del Carnevale: arrestato 42enne con hashish, cocaina e MDMAIn casa anche bilancino di precisione e 800 euro in contanti La Squadra Mobile della Questura di Ascoli Piceno prosegue senza sosta l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, inten ... youtvrs.it
MACERATA - Nel blitz della Squadra mobile in manette Aaron Eremeuno. Ai domiciliari il 46enne Niki Padalino. Per quest'ultimo il giudice ha disposto il carcere durante l'udienza di convalida facebook
. @acmilan, blitz di #Cardinale a #Milanello: il saluto alla squadra, gli applausi e il suo discorso - #ACMilan #Milan #SempreMilan x.com