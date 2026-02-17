Blitz della squadra mobile | sequestrate armi clandestine e munizioni in un' abitazione

La squadra mobile ha effettuato un blitz in un appartamento, sequestrando armi clandestine e munizioni. La polizia ha trovato diverse pistole, fucili e cartucce da guerra, oltre a pezzi e strumenti usati per modificare le armi. Durante l’operazione, sono stati scoperti anche componenti per assemblare armi artigianali. Un'operazione che mira a contrastare il traffico illegale di armi nella zona.

Un uomo è finito agli arresti. Sotto sequestro anche un mini-revolver e una rivoltella Armi, munizionamento di diversi calibri, cartucce da guerra, componenti e strumenti utilizzabili per la modifica delle armi. E' il sequestro portato a termine questa mattina, 17 febbraio, dagli investigatori della squadra mobile di Latina, che eseguito una perquisizione domiciliare e arrestato un uomo. Fra il materiale rinvenuto nell'abitazione e sottoposto a sequestro, ci sono anche un mini revolver calibro 22 privo di matricoli e segni identificativi, una rivoltella priva di punzonature, numerose cartucce di calibro diverso, parti meccaniche di armi.🔗 Leggi su Latinatoday.it

