La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per sequestro riguardo al caso di due cittadini italiani arrestati da forze israeliane in acque internazionali vicino a Creta. Sono in corso indagini per chiarire le circostanze dell’arresto, che ha attirato l’attenzione delle autorità italiane. La vicenda riguarda la possibilità che forze israeliane abbiano agito in acque internazionali, sollevando interrogativi sulla giurisdizione e sulle modalità di intervento.

? Cosa scoprirai Come può Israele arrestare cittadini in acque internazionali vicino a Creta?. Perché la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per sequestro?. Quali prove sostengono le accuse di tortura subite dai due italiani?. Cosa rischia l'attivista Abukeshek con le accuse di terrorismo?.? In Breve Procura di Roma indaga su sequestro dopo abbordaggio 22 imbarcazioni a largo di Creta.. Attivisti Thiago de Avila e Saif Abukeshek detenuti in Israele dopo l'operazione del 29 aprile.. Accuse israeliane riguardano fornitura servizi terroristici e contatti con agenti stranieri.. Legali segnalano tortura e uso di catene ai piedi presso il tribunale israeliano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma indaga sul sequestro di due italiani arrestati da Israele

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