La Procura di Roma indaga sull’abbordaggio della Global Samud Flotilla da parte della Marina di Israele Nel fascicolo a carico di ignoti contestato il sequestro di persona

La Procura di Roma ha aperto un'indagine sull'abbordaggio della Global Sumud Flotilla da parte della Marina israeliana, con un fascicolo contro ignoti. Tra le accuse contestate vi è il sequestro di persona. L'episodio si è verificato al largo delle acque greche e ha suscitato reazioni da parte di alcune organizzazioni e istituzioni. La vicenda resta sotto esame da parte delle autorità italiane.

L’abbordaggio della Global Sumud Flotilla al largo delle acque greche da parte della Marina israeliana continua a sollevare dubbi e proteste. Un caso spinoso finito al vaglio della Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo, al momento contro ignoti, ipotizzando il reato di sequestro di persona. Secondo quanto riporta Askanews, questo filone d’indagine è stato avviato a seguito di diversi esposti depositati nei giorni scorsi dagli attivisti, che hanno denunciato violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale avvenute, a loro dire, durante l’abbordaggio del 29 aprile. La Procura di Roma indaga sull’abbordaggio della Global Samud Flotilla da parte della Marina di Israele.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - La Procura di Roma indaga sull’abbordaggio della Global Samud Flotilla da parte della Marina di Israele. Nel fascicolo, a carico di ignoti, contestato il “sequestro di persona” Notizie correlate Leggi anche: Abbordaggio Flotilla, la procura di Roma indaga per sequestro di persona Flotilla, la Procura di Roma indagherà sull’abbordaggio di 22 barche: “Sequestro di persona e danneggiamento”La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per sequestro di persona e danneggiamento in relazione all’abbordaggio da parte delle autorità... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Troppi infortuni sul lavoro, Procura e Asl di Roma firmano un nuovo protocollo per gli interventi; Inchiesta arbitri, curiosità investigativa anche su Inter-Roma. La procura vuole acquisire i file audio della sala Var; Asse Napoli-Roma-Perugia: truffa un’anziana nella Capitale con il sistema del finto incidente. Giovane partenopeo arrestato a Perugia dalla Polizia di Stato e dalla Polizia Locale di Roma Capitale. Indagini coordinate dalla Procura della Repubblica. - Questur - Polizia di Stato; Inter-Roma finisce nel mirino della Procura: chiesti audio e video originali del rigore negato su Bisseck, i dettagli. Flotilla, la procura di Roma indaga per sequestro di persona. Gli attivisti restano in cella in Israele, in Aula con le cateneLa procura di Roma ha aperto una nuova inchiesta dopo tre esposti arrivati in seguito all’abbordaggio delle autorità italiane contro le imbarcazioni della Global Sumud ... ilmattino.it Flotilla, nuova inchiesta: la Procura di Roma indaga per sequestro di personaLa procura di Roma ha aperto una nuova inchiesta dopo tre esposti arrivati in seguito all'abbordaggio delle autorità italiane contro le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, partita il 26 aprile d ... roma.corriere.it Flotilla, la procura di Roma indaga per sequestro di persona. Gli attivisti restano in cella in Israele, in Aula con le catene - facebook.com facebook Flotilla, la procura di Roma indaga per sequestro di persona x.com