Dopo quasi tre mesi di assenza, l’attaccante è tornato ad allenarsi con il gruppo. La sua presenza nel derby resta in bilico, ma i medici lavorano per recuperarlo al massimo delle sue possibilità. La squadra si prepara alla sfida, con l’obiettivo di riavere Dybala al 100% per poterlo schierare in vista dell’incontro più atteso della stagione. La sua condizione fisica sarà valutata nei prossimi giorni.

Paulo Dybala è finalmente rientrato dopo un lungo stop forzato, che l’ha visto rimanere ai box per quasi cento giorni. Vederlo in campo a Bologna, anche se per uno spezzone di partita, è stata una bellissima notizia per tutti, ma ora arriva la sfida più complicata: gestirlo nel modo giusto. Prudenza e gestione, la strategia di Gasperini. La condizione dell’argentino non è ancora al massimo, ma sarà fondamentale non avere fretta e procedere con la massima cautela. La voglia di schierarlo titolare già da stasera all’Olimpico contro la Fiorentina è tantissima, ma la prudenza è d’obbligo e anche se l’argentino ha già dimostrato che fisicamente c’è, la Roma deve ancora affrontare tre partite decisive – tra cui il derby contro la Lazio – e non si possono rischiare ricadute.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, il piano per Dybala: l’obiettivo è riaverlo al 100% per il derby

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