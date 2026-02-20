Lautaro nessuna lesione | risentimento al polpaccio sinistro Chivu punta a riaverlo per il derby

Il verdetto è arrivato: Lautaro Martinez ha riportato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. Il polpaccio. Nessuna lesione quindi, e questa è una buona notizia per Chivu. Il capitano nerazzurro sarà rivalutato la prossima settimana. Salterà di sicuro il Lecce e anche il ritorno col Bodo di martedì sera, più il Genoa e l'andata della semifinale di Coppa Italia contro il Como. Chivu spera di riaverlo a disposizione nel derby contro il Milan.