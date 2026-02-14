Gian Piero Gasperini prepara un piano contro il Napoli, sfruttando la creatività di Dybala e la velocità di Malen. La strategia si basa sui tagli e sugli assist dell’attaccante argentino, mentre l’olandese punta a trovare spazi in profondità. Il tecnico cerca di mettere in difficoltà la linea difensiva di Conte, studiando le mosse più efficaci.

Gian Piero Gasperini li considera di un livello superiore. E nessuno, dei loro compagni, potrà mai offendersi o provare invidia. Perché occorre riconoscere quando due gioielli, per doti ed esperienza, si issano al di sopra di tutto. Paulo Dybala e Donyell Malen sono gli antidoti per il Napoli. Valori aggiunti della Roma. E la loro presenza domani accentuerà inevitabilmente il livello di autostima della squadra. La classe dell’argentino palla al piede e il cinismo sottoporta dell’olandese con origini surinamesi sono le carte che il tecnico giallorosso vuole giocarsi al Maradona per vincere il primo big match della stagione attingendo al vasto repertorio dei due attaccanti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roma, il piano anti Napoli di Gasperini: Dybala al centro, Malen in profondità

La Roma si presenta a Napoli con Dybala di nuovo in campo.

A poche ore dalla sfida tra Roma e Napoli, Gasperini pensa di rilanciare Malen e Dybala in attacco.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: La Roma all’attacco: piano anti-Napoli. Dybala al centro, Malen in profondità; Via Roma, testati i tragitti: pronto il piano anti-traffico a Macerata. Le auto potranno arrivare in centro transitando da contrada...; Pineta di Fregene, dai trattamenti anti cocciniglia alla riserva idrica: il piano per salvare il polmone verde; I No Kings: Anche noi abbiamo un piano.

Roma, il piano anti Napoli di Gasperini: Dybala al centro, Malen in profonditàI tagli e gli assist di Paulo, il fiuto del gol dell’olandese. Gasperini studia come far male ai difensori di Conte ... msn.com

La Roma all'attacco. Piano anti-Napoli. Dybala al centro Malen in profonditàLa Roma all'attacco. Piano anti-Napoli. Dybala al centro Malen in profondità - La Gazzetta dello Sport - Gian Piero Gasperini li considera di un livello superiore. E nessuno, dei loro compagni, potrà. marione.net

Borghesiana è il toponimo più grande di Roma, che interessa circa 15 mila cittadini. Un territorio che attende da anni regole chiare, servizi e una visione urbanistica definita. Ieri abbiamo partecipato al primo incontro pubblico sul Piano Particolareggiato: u facebook

Il repost social di #Totti: “Ecco il piano della #Roma per il centenario” #ASRoma x.com