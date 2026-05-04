Questa sera all’Olimpico si gioca Roma-Fiorentina, con Luca Zufferli come arbitro principale e Di Paolo al VAR. La designazione ha suscitato alcune preoccupazioni tra tifosi e addetti ai lavori, considerando i precedenti sfavorevoli dell’arbitro in incontri simili. La partita si preannuncia intensa e i dirigenti delle due squadre stanno monitorando attentamente la situazione prima del fischio di inizio.

Nella partita dell’Olimpico di questa sera contro la Fiorentina l’arbitro designato dall’AIA è Luca Zufferli. Il direttore di gara della sezione di Udine ha diretto la Roma per cinque volte nella sua carriera, con un andamento di tre vittorie e due sconfitte per i giallorossi. In questa stagione ha già arbitrato la Roma due volte: nella prima giornata ha fatto sorridere il club capitolino che è riuscito a vincere 1-0 contro il Bologna. Diverso l’esito nella seconda gara diretta da Zufferli, con la Roma sconfitta 1-0 sul campo del Cagliari. Inoltre, in riferimento al bilancio disciplinare del direttore di gara friulano, si ricorda l’ espulsione di Celik nella sconfitta amara contro il Cagliari.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Fiorentina, Zufferli arbitra, Di Paolo al VAR: precedenti sfavorevoli

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