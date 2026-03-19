I bianconeri hanno accumulato quattro partite senza sconfitte, senza mai essere stati battuti in queste occasioni. Sul fronte arbitrale, il nome di Ederson-Bremer torna a comparire nelle discussioni sui social, in relazione all’intervento al Var durante le ultime gare. Recentemente, sono stati ricordati anche i precedenti più recenti tra Juventus e Atalanta, che coinvolgono lo stesso arbitro e il suo ruolo nelle decisioni chiave.

2026-03-19 15:13:00 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da Tuttosport: Abisso al Var e quel precedenti recente con l’Atalanta. Nel più recente precedente tra la Juventus e l’arbitro al Var, Abisso, l’episodio discusso si è verificato nella sfida di Coppa Italia contro l’ Atalanta. Durante l’azione, un cross impreciso di Ederson ha colpito il braccio di Bremer, posizionato a distanza ravvicinata e intento esclusivamente a chiudere lo spazio. Il difensore non ha accennato alcun movimento verso il pallone, che lo ha colpito in modo casuale, con il braccio subito ritratto. In diretta, il direttore di gara Fabbri ha giudicato correttamente l’episodio come non punibile, lasciando proseguire il gioco senza esitazioni. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – 4 precedenti, bianconeri mai ko. E ricordate Ederson-Bremer? Al Var c’è di nuovo lui!

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