Roma Fiorentina streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Serie A

Stasera alle 20:45 si gioca Roma-Fiorentina allo stadio Olimpico di Roma, partita valida per la 35ª giornata della Serie A 2025-2026. La sfida è visibile in diretta streaming e in tv, con dettagli sulle piattaforme e canali che trasmetteranno l’evento disponibili in giornata. Le due squadre si affrontano per ottenere punti importanti in questa fase della stagione.

Roma Fiorentina streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A. ROMA FIORENTINA STREAMING TV – Oggi, lunedì 4 maggio 2026, alle ore 20,45 Roma e Fiorentina scendono in campo allo stadio Olimpico di Roma, partita valida per la 35esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Roma Fiorentina in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita di Serie A tra Roma e Fiorentina sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN e via satellite sui canali di Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti.🔗 Leggi su Tpi.it

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