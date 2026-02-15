Il match tra Napoli e Roma, in programma questa sera alle 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona, è stato confermato dopo che i due club hanno annunciato la presenza di numerosi tifosi. La partita si inserisce nella 25esima giornata di Serie A e promette di essere molto combattuta, con entrambe le squadre determinate a conquistare punti importanti in classifica. Per seguire l'incontro, i tifosi potranno sintonizzarsi sui canali televisivi e sui servizi di streaming già attivi.

Napoli Roma streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A. NAPOLI ROMA STREAMING TV – Oggi, domenica 15 febbraio 2026, alle ore 20,45 Napoli e Roma scendono in campo allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, partita valida per la 25esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Napoli Roma in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita di Serie A tra Napoli e Roma sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Napoli Roma streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

In Diretta : Roma vs Napoli | Serie A - 2025/26 | Streaming completo della partita

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.