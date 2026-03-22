Fiorentina Inter streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Serie A

Fiorentina Inter streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A. FIORENTINA INTER STREAMING TV – Oggi, domenica 22 marzo 2026, alle ore 20,45 Fiorentina e Inter scendono in campo allo stadio Franchi di Firenze, partita valida per la 30esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Fiorentina Inter in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita di Serie A tra Fiorentina e Inter sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. 🔗 Leggi su Tpi.it

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