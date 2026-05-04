Stasera alle 20:45 l'Olimpico ospita il match tra Roma e Fiorentina, valida per la trentacinquesima giornata di Serie A. La squadra giallorossa cerca di approfittare di questa occasione per migliorare la propria posizione in classifica e rafforzare le chance di qualificazione europea. La partita si svolge davanti a un pubblico numeroso, con entrambe le formazioni pronte a scendere in campo per ottenere i tre punti.

La Roma si gioca una fetta consistente del proprio futuro europeo stasera, alle 20:45, ospitando la Fiorentina in un Olimpico gremito per il posticipo della trentacinquesima giornata di Serie A. A pochi minuti dal calcio d’inizio, la tensione agonistica è palpabile e il giovane centrocampista giallorosso Niccolò Pisilli, ormai stabilmente inserito nelle rotazioni dei titolari, ha voluto sottolineare l’importanza capitale della sfida. Il match rappresenta per i capitolini un vero e proprio match-point per accorciare sensibilmente sulla zona Champions, approfittando dei passi falsi compiuti dalle dirette concorrenti in questo turno di campionato.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Fiorentina, Pisilli: “Vogliamo cogliere l’occasione”

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