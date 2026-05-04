Stasera alle 20:45 si disputa la partita tra Roma e Fiorentina, valida per la trentacinquesima giornata di Serie A allo Stadio Olimpico. La formazione romana schiera Pisilli in campo titolare, mentre Dybala si siede in panchina. La Fiorentina, invece, si presenta con una formazione diversa rispetto alle ultime uscite, occupando attualmente la quindicesima posizione in classifica. La sfida rappresenta un momento importante della stagione per entrambe le squadre.

La trentacinquesima giornata di Serie A si chiude stasera, alle ore 20:45, con una sfida che profuma di sentenza per le ambizioni europee della Roma, impegnata allo Stadio Olimpico contro una Fiorentina attualmente confinata al quindicesimo posto. Dopo il crollo del Milan e le frenate simultanee di Como e Juventus, gli uomini di Gian Piero Gasperini hanno tra le mani il match-point per riscrivere la gerarchia della zona Champions League. Una vittoria stasera permetterebbe infatti ai capitolini di scavalcare i lariani, portandosi a una sola incollatura dai bianconeri e riaprendo clamorosamente la corsa anche per il terzo gradino del podio occupato dai rossoneri.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Pisilli titolare, Dybala in panchina

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