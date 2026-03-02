Matteo Cotelli | Pronti a cogliere l' occasione giusta

Nel mondo della pallacanestro Brescia, l’attenzione si concentra su tre aspetti fondamentali: la gestione di un infortunio specifico, le mosse nel mercato e le strategie della squadra. La società sta valutando le prossime mosse per migliorare la rosa e risolvere le questioni legate all'infortunio di un giocatore chiave. L’interesse è rivolto anche alle trattative e alle possibili acquisizioni in vista della stagione.

Nel contesto della pallacanestro Brescia, l’attenzione si concentra su tre ambiti decisivi: la gestione di un infortunio specifico, la dinamica del mercato e le performance di un giocatore chiave nelle ultime settimane. La valutazione dello staff tecnico si traduce in una lettura attenta delle condizioni fisiche, della gestione riabilitativa e della continuità competitiva della squadra, con obiettivi di lungo periodo e pragmatismo operativo. Ivanovic sta facendo un lavoro differenziato; ci vuole pazienza, ed è un infortunio molto particolare. Il team tecnico resta in contatto quotidiano con lui: segnali di miglioramento si verificano e il giocatore riferisce di sentirsi meglio; il rientro resta distante. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Matteo Cotelli: Pronti a cogliere l'occasione giusta Settimana complicata per Matteo Cotelli: le sue riflessioniIl confronto tra le formazioni di Varese e Brescia rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del campionato di Lega Basket Serie A, in programma... Moretto: “Mateta vuole andare al Milan. Per il club, un’occasione da cogliere a gennaio”Matteo Moretto, giornalista sportivo esperto di calciomercato, ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul possibile trasferimento di Jean-Philippe... Contenuti utili per approfondire Matteo Cotelli. Argomenti discussi: Germani Brescia, l'obiettivo di coach Cotelli: Puntiamo ad arrivare tra le prime quattro. Mercato? Siamo attenti. Brescia, Cotelli: Una prestazione a due facce, dovevamo essere più lucidiSala stampa alla Itelyum Arena di Masnago, dove coach Matteo Cotelli ha commentato la sfida di campionato persa all'ultimo secondo dalla sua Germani Brescia al cospetto della ... pianetabasket.com Qui Brescia. Cotelli: Ragazzi, ora controllate le emozioni»Alle 18, la Pallacanestro Brescia apre il programma dei quarti di finale di Coppa Italia contro Udine. Sulla panchina dei trionfatori del 2023 c’è Matteo Cotelli: oggi capoallenatore, allora ... ilgiorno.it