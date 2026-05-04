Roma-Fiorentina | l’omaggio della Sud a Claudio Ranieri

Prima del calcio d'inizio allo Stadio Olimpico, il settore della Sud ha reso omaggio a Claudio Ranieri, allenatore noto nel calcio italiano. L’atmosfera pre-partita è stata caratterizzata da un momento di rispetto e riconoscimento, accompagnato da cori e applausi. La partita tra Roma e Fiorentina si disputa in un clima che ha coinvolto anche aspetti simbolici e politici, visibili tra i tifosi presenti.

Il clima pre-partita allo Stadio Olimpico, dove stasera va in scena il posticipo tra Roma e Fiorentina, è stato segnato da un tributo carico di emotività e significato politico. La Curva Sud, cuore del tifo organizzato giallorosso, ha voluto manifestare pubblicamente il proprio legame indissolubile con Claudio Ranieri, esponendo uno striscione che non lascia spazio a interpretazioni. L’iniziativa arriva a pochi giorni dall’allontanamento del tecnico testaccino dal ruolo di Senior Advisor, una decisione maturata dalla proprietà Friedkin la scorsa settimana che ha sollevato non poche polemiche nella Capitale. “Una intervista non cancella la tua essenza.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-Fiorentina: l’omaggio della Sud a Claudio Ranieri Notizie correlate Claudio Ranieri lascia l’As Roma. «Io via per una scelta unilaterale della società»«L’interruzione del rapporto di Senior advisor è dipesa da una determinazione unilaterale della società». Leggi anche: Ora è ufficiale: Claudio Ranieri lascia l’As Roma Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Tutte le notizie di calcio in Diretta; Serie A, oggi Roma-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming; Corsa al quarto posto: Juve e Roma sperano in un regalo del Napoli; Roma, contro la Fiorentina torna Koné. Donne, arriva il terzo scudetto. Roma-Fiorentina 3-0, segui la diretta testuale di Firenzeviola.it!39' - Gioco fermo per un colpo preso da Koné forse sulla prima azione a centrocampo della Fiorentina da diversi minuti. 36' - De Gea salva su Malen! Pongracic lascia ... firenzeviola.it Mancini, Wesley ed Hermoso: la Roma domina all'Olimpico, Fiorentina sotto 3-0 all'intervalloTerminato il primo tempo all'Olimpico, all'intervallo Roma-Fiorentina è sul 3-0.. In una partita del genere la differenza la fanno spesso. tuttomercatoweb.com Serie A, Roma-Fiorentina 3-0 dopo 45’: gol di Mancini, Franca e Hermoso Stadio Olimpico Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2026/05/calcio-serie-a-giornata-35-campionato-inter-napoli-milan-juventus-como- - facebook.com facebook #Roma- #Fiorentina, le formazioni ufficiali x.com