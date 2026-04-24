Claudio Ranieri lascia l’As Roma Io via per una scelta unilaterale della società

Claudio Ranieri ha annunciato la sua uscita dall'As Roma, spiegando che la decisione è stata presa unilateralmente dalla società. Secondo quanto comunicato, la conclusione del suo ruolo di senior advisor è stata decisa senza il suo accordo. La notizia arriva a seguito di un rapporto che si era protratto nel tempo tra l'allenatore e il club. Al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle motivazioni dietro questa scelta.

«L’interruzione del rapporto di Senior advisor è dipesa da una determinazione unilaterale della società ». Non nasconde la sua amarezza Claudio Ranieri, precisando in una dichiarazione all’ANSA le modalità del suo addio alla Roma. Un addio fatto, spiega, «per dovere di trasparenza, chiarezza del proprio agire, fedeltà alla verità dei fatti e amore per la maglia che rappresenta la seconda pelle ». Ranieri ha voluto al contempo «ringraziare la famiglia Friedkin, la squadra, i dipendenti e l’intero popolo giallorosso per l’immenso affetto tributato nel corso degli anni, sempre integralmente ricambiato. Forza Roma sempre», conclude. Oggi con una nota il club giallorosso ha annunciato il suo di fatto licenziamento: «L’AS Roma comunica che il rapporto con Claudio Ranieri è terminato».🔗 Leggi su Open.online

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