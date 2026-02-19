Kone torna in campo prima di Roma-Cremonese, mentre Dybala ancora non ha recuperato. La partita si avvicina e i tifosi si chiedono se l’attaccante argentino sarà disponibile. La Roma ha già ottenuto più punti nel secondo girone rispetto al primo, grazie anche al rientro di alcuni giocatori chiave. La formazione biancoceleste si prepara a sfidare la Cremonese con la speranza di continuare la serie positiva. La sfida è prevista per domenica sera allo stadio Olimpico.

Il campionato entra nel vivo e un dato appare ormai evidente: il girone di ritorno della Roma sta regalando più soddisfazioni rispetto a quello d'andata. I numeri parlano chiaro e raccontano di una squadra più solida, più continua e soprattutto più consapevole della propria forza. Il mercato invernale ha inciso in maniera significativa, in particolare grazie all'arrivo di Malen, che ha portato imprevedibilità e qualità nel reparto offensivo. Ma non è solo una questione di singoli: la crescita complessiva della squadra e un'identità di gioco sempre più definita, in pieno stile Gasperini, sono oggi elementi evidenti.

© Sololaroma.it - Verso Roma-Cremonese: rientra Koné, Dybala resta un’incognita

