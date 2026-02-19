Verso Roma-Cremonese | rientra Koné Dybala resta un’incognita
Kone torna in campo prima di Roma-Cremonese, mentre Dybala ancora non ha recuperato. La partita si avvicina e i tifosi si chiedono se l’attaccante argentino sarà disponibile. La Roma ha già ottenuto più punti nel secondo girone rispetto al primo, grazie anche al rientro di alcuni giocatori chiave. La formazione biancoceleste si prepara a sfidare la Cremonese con la speranza di continuare la serie positiva. La sfida è prevista per domenica sera allo stadio Olimpico.
Il campionato entra nel vivo e un dato appare ormai evidente: il girone di ritorno della Roma sta regalando più soddisfazioni rispetto a quello d’andata. I numeri parlano chiaro e raccontano di una squadra più solida, più continua e soprattutto più consapevole della propria forza. Il mercato invernale ha inciso in maniera significativa, in particolare grazie all’arrivo di Malen, che ha portato imprevedibilità e qualità nel reparto offensivo. Ma non è solo una questione di singoli: la crescita complessiva della squadra e un’identità di gioco sempre più definita, in pieno stile Gasperini, sono oggi elementi evidenti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Verso Roma-Cremonese: Kone, Hermoso e Dybala verso il recupero. Wesley outWesley si infortuna durante la partita tra Napoli e Atalanta, a causa di un colpo alla caviglia subito in uno scontro con Rrahmani, che ha portato al rigore per la Roma.
Roma, Wesley salta la Cremonese. Dybala e Koné sono pronti a rientrareWesley non giocherà contro la Cremonese a causa di un problema alla caviglia.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Cremonese, Vardy all'Olimpico: Nicola lo valutaLa squadra non vince dal 7 dicembre. Verso la Roma, l’inglese in ballottaggio nella coppia con Djuric davanti. Oggi alle 11 nuovo allenamento ... ilromanista.eu
Roma, come sta Dybala? Le ultime verso la CremoneseL'obiettivo della Roma è ritrovare il miglior Dybala in tempo per lo scontro diretto contro la Juventus. Per questo, nessuna forzatura: Zaragoza sta dando ottime risposte e dà il lusso della scelta al ... fantacalcio.it
