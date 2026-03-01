Roma-Juventus le ultime dai campi | Dybala c' è ma dalla panchina Spalletti conferma Perin

Roma e Juventus si preparano per la partita con alcune novità. Dybala, presente in allenamento, rimane in panchina, mentre Spalletti conferma Perin tra i pali. Gasperini ha recuperato l’attaccante argentino, che dovrebbe essere convocato a meno di eventuali cambiamenti dell’ultimo minuto. La sfida tra le due squadre si avvicina e le formazioni sono in fase di definizione.

Alla ricerca di pesanti punti in chiave Champions, Roma e Juventus si sfideranno all'Olimpico per la 27ª giornata di Serie A. La sfida, in programma per stasera (domenica 1 marzo) alle ore 20.45, porta con sé diverse novità. Gasperini, infatti, potrà quasi sicuramente contare sul rientro di Dybala dalla panchina, ma è ancora da sciogliere il ballottaggio sulla trequarti tra Pellegrini e Venturino. Spalletti, che dovrà fare a meno dello squalificato Locatelli, potrebbe rilanciare Koopmeiners a centrocampo, mentre tra i pali il tecnico va verso la riconferma di Perin. Il dolore è passato, il fastidio pure. Ma le condizioni di Paulo Dybala possono valere al massimo una panchina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Probabili formazioni Roma-Juventus: chi gioca titolare e le ultime su Dybala, Soulé, Bremer, Di Gregorio, Perin, Venturino, Hermoso, Locatelli e KoopmeinersRoma e Juventus si sfidano nel big match della ventisettesima giornata di Serie A, nonché scontro diretto da brividi per la Champions League: le scelte di Gian Piero Gasperini e Luciano Spalletti. goal.com

Roma-Juventus, le ultime dai campi: Dybala c'è, ma dalla panchina. Spalletti conferma PerinGasperini ritrova l'attaccante argentino, che a meno di ribaltoni dell'ultim'ora sarà convocato. Tra le fila bianconere dovrebbe esserci nuovamente l'ex Genoa tra i pali Alla ricerca di pesanti punti ... gazzetta.it

