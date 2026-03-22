Probabili formazioni Fiorentina Inter | le mosse di Chivu e Vanoli per il Franchi

Inter News 24 Probabili formazioni Fiorentina Inter, i nerazzurri pronti scendere in campo a Firenze per difendere il primato in classifica e rispondere a Milan e Napoli. La corsa scudetto entra nel vivo con l’incontro serale delle 20:45 tra Fiorentina e Inter. La formazione ospite, allenata da Cristian Chivu, deve gestire la pressione delle inseguitrici: le vittorie ottenute ieri da Milan e Napoli hanno accorciato la classifica, portando i rossoneri a -5 e i partenopei a -6 dalla vetta. Per la Beneamata, la trasferta in Toscana rappresenta un crocevia fondamentale per mantenere il distacco di sicurezza e blindare il primo posto prima della sosta. 🔗 Leggi su Internews24.com

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