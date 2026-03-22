Probabili formazioni Fiorentina-Inter | nessun dubbio per Chivu rivoluzione Vanoli

Per la sfida di questa sera tra Fiorentina e Inter, la formazione nerazzurra sembra confermare Chivu tra i titolari, mentre l’allenatore ha deciso di apportare diverse novità rispetto alle ultime partite. L’Inter cerca un risultato positivo per mantenere il passo di Milan e Napoli, che nelle ultime gare hanno aumentato il vantaggio in classifica. La partita chiude la 30esima giornata di Serie A.

Le ultime sul posticipo della 30esima giornata di Serie A Stasera l’ Inter deve tornare alla vittoria per rispondere a Milan e Napoli, che hanno ridotto a 5 e 6 punti il distacco dalla testa. Il ‘Franchi’ è uno stadio ostico per i nerazzurri, ancora privi del capitano Lautaro Martinez oltre che di Bastoni. La buona notizia per Chivu (squalificato), è il recupero di Calhanoglu: a meno di sorprese il turco ripartirà subito dal 1?. Probabili formazioni Fiorentina-Inter: le scelte di Chivu e Vanoli (AnsaFotoAI) – Calciomercato.it Ai lati del numero 20 agiranno Zielinski e Nicolò Barella. Sugli esterni certi gli impieghi di Dumfries e Dimarco, mentre davanti sarà confermata la coppia Thuram-Pio Esposito. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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