Roma-Fiorentina le pagelle | Malen imprendibile 8 Brescianini impalpabile 4
Nella partita tra Roma e Fiorentina, Malen si è distinto come il migliore con un voto di otto, mentre Brescianini è apparso poco incisivo con un punteggio di quattro. Koné è tornato in campo e si è notato, mentre Mancini ha segnato e ha avuto un ruolo importante nelle azioni difensive. La serata è stata difficile per Ranieri, con Pongracic che ha avuto difficoltà, mentre Braschi, Parisi e De Gea si sono dimostrati più efficaci rispetto agli altri.
Koné è tornato e si vede, Mancini segna e respinge almeno tre iniziative viola. Serata horror per Ranieri, Pongracic va in tilt, si salvano solo Braschi, Parisi e De Gea.🔗 Leggi su Gazzetta.it
Notizie correlate
Como-Roma 2-1, le pagelle: Malen (5,5) non basta, Wesley (5) espulso, Rensch (4) fatica, Diao (7) imprendibileSeconda sconfitta consecutiva per la Roma di Gasperini che, dopo essere passata in vantaggio grazie al rigore trasformato da Malen, ha subito la...
Pagelle Roma Juve: David impalpabile, strapotere Malen, Gatti salva SpallettiLucca Nottingham Forest, è già finita? Cosa filtra sulla decisione degli inglesi sul suo riscatto dal Napoli Solet Udinese, aria d’addio? Inter in...
Una raccolta di contenuti
Temi più discussi: Roma-Fiorentina 4-0, le pagelle della partita di serie A; Roma-Fiorentina 4-0: Gasp cala il poker, vittoria con vista Champions League all'Olimpico; Roma-Fiorentina, le pagelle: Malen e Konè sono di un'altra categoria; Roma-Fiorentina 4-0, pagelle e tabellino: Hermoso e Kone si divertono, incubo per Dodò e Gudmundsson.
Roma-Fiorentina 4-0, le pagelle viola. De Gea evita la goleada, Braschi incoraggiante. E poco altroDopo la brutta prestazione dell’Olimpico, inevitabile una pioggia di insufficienze per i giocatori gigliati. E anche per il tecnico Vanoli ... lanazione.it
Roma-Fiorentina 4-0, le pagelle: Hermoso tuttofare (7,5), Pisilli da Nazionale (7,5), Gasperini ora vede la Champions (7,5)Partita senza storia contro una Fiorentina ormai salva per una Roma che al completo torna a far paura e a bussare alla porta Champions. PAGELLE ROMA SVILAR ... leggo.it
Pagelle Roma-Fiorentina, tutti i voti: Wesley top, Malen disegna calcio. Bocciato Pongracic - facebook.com facebook
Roma-Fiorentina 4-0: Gasp cala il poker, vittoria con vista Champions League all'Olimpico ift.tt/GhJvfCj x.com