Roma-Fiorentina le pagelle | Malen imprendibile 8 Brescianini impalpabile 4

Nella partita tra Roma e Fiorentina, Malen si è distinto come il migliore con un voto di otto, mentre Brescianini è apparso poco incisivo con un punteggio di quattro. Koné è tornato in campo e si è notato, mentre Mancini ha segnato e ha avuto un ruolo importante nelle azioni difensive. La serata è stata difficile per Ranieri, con Pongracic che ha avuto difficoltà, mentre Braschi, Parisi e De Gea si sono dimostrati più efficaci rispetto agli altri.