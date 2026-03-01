Pagelle Roma Juve | David impalpabile strapotere Malen Gatti salva Spalletti

Durante la partita tra Roma e Juventus, David è stato valutato come impalpabile, mentre Malen ha mostrato un netto strapotere. Gatti è stato l’unico a intervenire efficacemente, contribuendo a salvare la squadra di Spalletti. I voti e i giudizi sugli altri protagonisti sono stati distribuiti in modo da evidenziare le performance di ciascuno nel match dell’Olimpico.

Lucca Nottingham Forest, è già finita? Cosa filtra sulla decisione degli inglesi sul suo riscatto dal Napoli Solet Udinese, aria d’addio? Inter in agguato! I nerazzurri attendono il via libera giudiziario André Milan, affare a rischio? I rossoneri possono appellarsi alla FIFA! Occhio all’ostacolo burocratico Manchester City, annuncio di Bernardo Silva: «Il giorno in cui me ne andrò.». Parole emozionanti del fuoriclasse portoghese! D’Aversa dopo Torino Lazio: «Non si è fatto ancora nulla. Esordio con vittoria? Merito di tutta la squadra, su Simeone e Zapata insieme rispondo così» Lucca Nottingham Forest, è già finita? Cosa filtra sulla... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pagelle Roma Juve: David impalpabile, strapotere Malen, Gatti salva Spalletti Roma Juve 3-3: Gatti salva i bianconeri nel finale! All’Olimpico solo un punto per i ragazzi di SpallettiTonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara... Napoli-Roma, le pagelle: Malen incanta, ma Santos salva ConteNapoli e Roma chiudono il posticipo della 25ª giornata di Serie A con un pareggio per 2-2 che cristallizza le ambizioni europee di entrambe, al... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Pagelle Roma Juve. Temi più discussi: Juve-Galatasaray 3-2 dts, pagelle: McKennie spaziale, Zhegrova horror; Juventus-Galatasaray 3-2 dts, pagelle e tabellino: Gatti e McKennie lottano, Zhegrova spreca, David non si vede, Osimhen letale; Juventus-Galatasaray, le pagelle: notte luminosa per Locatelli, errore determinante per Zhegrova; Pagelle di Juventus-Galatasaray 3-2: Osimhen gela i bianconeri ai supplementari. Male Zhegrova e David, il cuore non basta. Roma-Juventus, le pagelle di CM: Malen da urlo, male David. Gatti salva Spalletti, El-Aynaoui un disastroAlla fine arriva Gatti a tenere la Juventus in corsa per la Champions League e a rimettere in piedi una partita che Malen aveva indirizzato soltanto 15 minuti prima verso la sponda della Roma. Tanti ... calciomercato.com Pagelle Roma Juve: magia Conceicao, Boga e Zhegrova la scossa che serviva dalla panchina. Ma in difesa…VOTIPagelle Roma Juve: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 27ª giornata di Serie A 2025/26 Pagelle Roma Juve: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 27ª giorna ... juventusnews24.com PAGELLE #RomaJuve 3-3: Perin 4.5; Kalulu 5, Bremer 5.5, Kelly 5.5, Cambiaso 4; Thuram 6, Koopmeiners 6; Conceicao 6, McKennie 5, Yildiz 5; David 4. Subentrati: Boga 6.5, Zhegrova 6, Miretti 5.5, Gatti 6.5. All. Spalletti 6. x.com Diffidati Roma Juve Chi rischia la squalifica con il Pisa - facebook.com facebook