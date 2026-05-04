roma fiorentina le formazioni ufficiali

Alle ore 20:45 di oggi si affrontano nello stadio romano una squadra impegnata nella corsa alla salvezza e l’altra che mira a qualificarsi per la Champions League. La Fiorentina gioca in trasferta contro la Roma, che cerca di ottenere una vittoria per migliorare la propria posizione in classifica. Sono state rese note le formazioni ufficiali di entrambe le squadre, con le scelte dei tecnici per questa partita.

Alle 20.45 i viola cercano l’impresa in casa della Roma e punti d’oro per salvarsi. Ma i giallorossi vogliono vincere in ottica Champions Roma, 4 maggio 2026 – Compito molto impegnativo per la Fiorentina a caccia di punti salvezza (per chiudere il discorso) in casa della Roma che vuole vincere per avvicinarsi alla conquista di un posto in Champions League. Ai viola servirà un’impresa per uscire indenne dall’Olimpico. Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pisilli; Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini .🔗 Leggi su Lanazione.it

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