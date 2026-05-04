Roma-Fiorentina LIVE risultato in diretta della partita di Serie A | attese le formazioni ufficiali giocatori in campo alle ore 20 | 45

Alle ore 20:45 scendono in campo le squadre di Roma e Fiorentina in una partita di Serie A. Sono attese le formazioni ufficiali e i giocatori presenti in campo. La cronaca si svilupperà minuto per minuto, con aggiornamenti in tempo reale sul risultato della sfida. La diretta seguirà l’andamento dell’incontro, offrendo un resoconto dettagliato di ogni fase.