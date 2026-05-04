Roma-Fiorentina LIVE risultato in diretta della partita di Serie A | attese le formazioni ufficiali giocatori in campo alle ore 20 | 45

Da fanpage.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore 20:45 scendono in campo le squadre di Roma e Fiorentina in una partita di Serie A. Sono attese le formazioni ufficiali e i giocatori presenti in campo. La cronaca si svilupperà minuto per minuto, con aggiornamenti in tempo reale sul risultato della sfida. La diretta seguirà l’andamento dell’incontro, offrendo un resoconto dettagliato di ogni fase.

La diretta live di Roma-Fiorentina di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Fiorentina-Inter LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 20:45La diretta live di Fiorentina-Inter di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

Inter-Roma LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 20:45La diretta live di Inter-Roma di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Roma-Fiorentina pronostico risultato IA 35ª giornata Serie A; Tabellino partita Roma vs Fiorentina; Roma-Fiorentina: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Roma-Fiorentina: probabili formazioni e statistiche.

roma fiorentina roma fiorentina live risultatoRoma-Fiorentina LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 20:45La diretta live di Roma-Fiorentina di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

Roma-Fiorentina: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Roma-Fiorentina di Lunedì 4 maggio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A ... calciomagazine.net

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.