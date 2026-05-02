La Roma si appresta a scendere in campo all’Olimpico lunedì 4 maggio alle 20:45 per il posticipo contro la Fiorentina. La squadra arriva da una vittoria contro il Bologna e punta a confermare i risultati recenti. La formazione dovrebbe vedere Dybala titolare, ma le decisioni finali saranno annunciate prima della partita. La Fiorentina, invece, si prepara a affrontare la trasferta con l’intento di ottenere un risultato positivo.

La Roma si prepara a tornare sul prato dell’ Olimpico per il posticipo contro la Fiorentina, in programma lunedì 4 maggio alle 20:45, con l’obiettivo di capitalizzare il recente successo ottenuto sul campo del Bologna. In quello che si preannuncia come un passaggio chiave del girone di ritorno, Gian Piero Gasperini è chiamato a ridisegnare il proprio undici a causa di una lista di assenze pesanti, cercando punti vitali davanti ai propri sostenitori in vista della volata finale. La sfida rappresenta la penultima recita interna dell’anno per i capitolini, determinati a blindare l’Europa attraverso un assetto tattico che dovrà sopperire a defezioni forzate in ogni reparto.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Fiorentina, le probabili formazioni: Dybala titolare?

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