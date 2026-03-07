Le formazioni ufficiali di Atalanta-Udinese | Kamaldeen titolare panchina per De Roon

Per la 28ª giornata di Serie A, si sfidano Atalanta e Udinese a Bergamo. Kamaldeen è tra i titolari, mentre De Roon si accomoda in panchina. L’Atalanta cerca una vittoria in casa dopo la sconfitta contro il Sassuolo, con l’obiettivo di migliorare la propria posizione in classifica e avvicinarsi alle zone europee. La partita è in programma nel pomeriggio.

Le scelte dei due allenatori: in difesa Kossounou sostituisce Scalvini, a centrocampo Musah insieme a Pasalic. Nell’Udinese Zaniolo-Davis in attacco Per la 28ª giornata di Serie A a Bergamo arriva l’Udinese. L’obiettivo dell’Atalanta è vincere tra le mura amiche per ripartire in campionato dopo lo stop di Reggio Emilia contro il Sassuolo e continuare la risalita verso un piazzamento europeo. Palladino sceglie Bellanova e Bernasconi sugli esterni. Parte dalla panchina capitan De Roon, Musah e Pasalic comporranno la coppia di centrocampo. In attacco chance dal primo minuto per Kamaldeen, che insieme a Samardzic agirà dietro a Gianluca Scamacca. Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, Musah, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Kamaldeen; Scamacca. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Lazio-Atalanta, le formazioni ufficiali: Samardzic e Krstovic confermati, tornano De Roon e Ahanor Atalanta-Torino, le formazioni ufficiali: Scamacca rientra in panchina, Krstovic titolareIl numero 9 torna a disposizione, ma spazio dal 1' ancora per il montenegrino: confermato in toto l’undici di Bologna. Contenuti utili per approfondire Le formazioni ufficiali di Atalanta.... Temi più discussi: Atalanta-Udinese, le probabili formazioni della partita di Serie A; Serie A, 28ª giornata: le formazioni ufficiali di Atalanta-Udinese; Lazio-Atalanta, ufficiali: Krstovic contro l'ex Daniel Maldini che fa il falso nueve; Udinese-Fiorentina: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale. Atalanta-Udinese: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo realeLa Dea di Palladino ospita i bianconeri di Runjaic e si prepara per l'andata di Champions contro il Bayern Monaco ... tuttosport.com Atalanta-Udinese: formazioni ufficiali, orario, dove vederla (tv e streaming) e classifica Serie AL'Atalanta scende in campo contro l'Udinese per provare a mantenere vive le ultime speranze Champions. L'ultima sconfitta contro il Sassuolo ... msn.com Atalanta-Udinese | Le parole di Okoye e Runjaic nel pre-partita Il portiere e il mister prima della sfida all'Atalanta udinese.it/news/squadra/a… x.com Atalanta-Udinese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - facebook.com facebook