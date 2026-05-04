Roma-Fiorentina | Gasperini ritrova Koné Dybala titolare

Stasera, la Roma sfida la Fiorentina in una partita che ha visto alcune novità nella formazione dei giallorossi. Il tecnico ha deciso di reinserire Koné tra i convocati, mentre Dybala partirà dal primo minuto. La squadra ha scelto di mantenere il riserbo sulla lista ufficiale dei giocatori chiamati per l’incontro, lasciando spazio a molte speculazioni sul possibile schieramento.

La strategia del silenzio adottata dalla Roma, che ha scelto di posticipare a oggi la pubblicazione della lista ufficiale dei convocati, non nasconde le grandi manovre in corso a Trigoria in vista dell’incrocio di stasera contro la Fiorentina. Per il trentasettesimo turno di campionato, secondo quanto ricostruito dalla Gazzetta dello Sport, Gian Piero Gasperini potrà finalmente contare sul ritorno di Manu Koné. Il centrocampista francese rientra in gruppo dopo un calvario durato oltre quaranta giorni, iniziato lo scorso 19 marzo durante la trasferta di Europa League a Bologna. Sebbene l’ex Gladbach non disponga ancora dell’autonomia necessaria per l’intera partita, lo staff tecnico valuta una staffetta programmata con Pisilli, con il giovane talento romano che resta in lizza anche per un ruolo più avanzato sulla trequarti.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-Fiorentina: Gasperini ritrova Koné, Dybala titolare Notizie correlate Roma-Fiorentina: Koné titolare, Gasperini lancia DybalaLa Roma si prepara ad affrontare la Fiorentina nel match di domani potendo contare sul pieno recupero di Manu Koné, pedina fondamentale per lo... Conferenza stampa Gasperini pre Roma Fiorentina: «Kone e Dybala ci sono, Celik una perdita enorme»Carnevali prima di Sassuolo Milan: «Koné? Mai parlato coi rossoneri né con l’Inter, ci sono richieste dall’estero» Tare non si nasconde: «Koné? Sarà... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Roma-Fiorentina, Kone recuperato: Gasperini ritrova uno dei titolarissimi per la corsa Champions; Verso Roma-Fiorentina, Vanoli e Gasperini ritrovano dei titolari: la situazione; Roma-Fiorentina, non solo Zaragoza: anche Tsimikas a forte rischio; Roma-Fiorentina, le probabili: Dybala dal via. Piccoli a rischio, l'alternativa è Gudmundsson. Andrea Pugliese, Fabiana Della ValleL'argentino è favorito su Pisilli, il francese ritrova il posto in mediana. Vanoli punta su Gudmundsson falso nove, Piccoli out ... gazzetta.it Roma, contro la Fiorentina occasione per il 5° posto. Gasp ritrova tre pedine fondamentaliLa Roma si avvicina alla sfida contro la Fiorentina con una classifica ancora tutta da definire e con un margine d’errore ridotto al minimo. A sole. tuttomercatoweb.com Roma-Fiorentina - Le probabili formazioni dei quotidiani #ASRoma #RomaFiorentina #SerieA x.com ROMA-FIORENTINA: le probabili formazioni dei quotidiani Torna Koné dal 1'. Pisilli in vantaggio su Dybala per un posto con Malen e Soulé https://tinyurl.com/32mfcfxf - facebook.com facebook