Roma-Fiorentina | Gasperini recupera Koné e Tsimikas

A poche ore dall'inizio della partita contro la Fiorentina, la Roma ha annunciato i giocatori convocati da Gian Piero Gasperini. Tra i presenti figurano Koné e Tsimikas, che sono stati recuperati e sono disponibili per la sfida. La lista dei convocati è stata resa nota dalla società, in vista dell'incontro in programma in Toscana.

A pochissime ore dal fischio d’inizio del match cruciale contro la Fiorentina, la Roma ha ufficializzato la lista dei convocati scelti da Gian Piero Gasperini per la trasferta toscana. La notizia principale riguarda il ritorno a pieno regime di Manu Koné, che torna finalmente a disposizione dopo aver superato il problema fisico accusato durante l’impegnativa sfida di Europa League contro il Bologna. Il rientro del centrocampista francese rappresenta un innesto vitale per le rotazioni di metà campo in questo convulso finale di stagione, garantendo al tecnico quella fisicità che era mancata nelle ultime uscite. Oltre al ritorno di Koné, lo staff medico giallorosso è riuscito in un vero e proprio recupero in extremis riguardante Kostas Tsimikas.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-Fiorentina: Gasperini recupera Koné e Tsimikas Roma pronta a sfidare la Fiorentina: Koné in campo, Tsimikas incerto Notizie correlate Verso Como-Roma: Gasperini recupera Koné per la sfida Champions. Ci prova anche HermosoArchiviata l’andata degli ottavi di finale di Europa League, è già tempo di tornare con la testa al campionato, in quella che per la Roma sarà una... Roma-Fiorentina: Koné titolare, Gasperini lancia DybalaLa Roma si prepara ad affrontare la Fiorentina nel match di domani potendo contare sul pieno recupero di Manu Koné, pedina fondamentale per lo... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Koné recupera per Roma-Fiorentina? Le condizioni del centrocampista giallorosso; La Roma recupera Manu Koné per il match contro la Fiorentina; Roma-Fiorentina, probabili formazioni e dove vederla in tv; Roma-Fiorentina: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni. Roma-Fiorentina, i convocati di Gasperini: torna Koné, recuperato TsimikasGian Piero Gasperini può riabbracciare Koné, recupero lampo di Tsimikas: la lista dei convocati per Roma-Fiorentina. siamolaroma.it Roma-Fiorentina: le probabili formazioni e dove vedere la partitaGasperini vuole la vittoria per continuare la corsa al posto Champions League. Il tecnico recupera Koné a centrocampo e Dybala in attacco ... romatoday.it Roma-Fiorentina: le probabili formazioni e dove vedere la partita ift.tt/2V8ndYA x.com ROMA-FIORENTINA: le probabili formazioni dei quotidiani Torna Koné dal 1'. Pisilli in vantaggio su Dybala per un posto con Malen e Soulé https://tinyurl.com/32mfcfxf - facebook.com facebook