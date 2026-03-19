Le formazioni ufficiali di Rakow-Fiorentina sono state rese note. Kean gioca dal primo minuto insieme a Harrison e Fazzini, mentre Fagioli assume il ruolo di regista. La partita si svolge nell’ambito della Conference League e l’allenatore della Fiorentina ha deciso di schierare il miglior undici possibile per ottenere la qualificazione ai quarti. La sfida è in corso.

SOSNOWIEC (POLONIA) – Formazioni ufficiali di Rakow-Fiorentina. Paolo Vanoli vuole la qualificazione ai quarti di Conference League e manda in campo lo schieramento migliore. Davanti Kean invece di Piccoli con ai lati Harrison e Fazzini. In regia Niccolò Fagioli. All’Inter ci si penserà fra tre giorni. Ed ecco le Formazioni ufficiali. Fiorentina: Christensen; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Parisi; Fabbian, Fagioli, Ndour; Harrison, Kean, Fazzini. Rakow: Zych; Tudor, Roscovitan, Svarnas, Ameyaw, Struski, Repka, Jean Carlos; Makuch, Brunes, Lopez. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Rakow-Fiorentina: formazioni ufficiali. Kean in campo con Harrison e Fazzini. Fagioli in regia

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