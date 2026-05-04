All’Olimpico si gioca una partita di Champions League tra la Roma di Gasperini e la Fiorentina. La sfida rappresenta un momento cruciale per i giallorossi, che vedono in questa occasione la possibilità di avvicinarsi agli obiettivi stagionali. La partita si disputa in una cornice di grande attesa, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo per conquistare i tre punti.

C’è una partita che, per la Roma di Gasperini, racchiude in novanta minuti il senso di un’intera stagione. Alle 20.45, allo Stadio Olimpico, contro la Fiorentina ci sarà la prima delle quattro finali che ancora separano i giallorossi dal possibile sogno Champions. Quattro lunghezze da provare a recuperare alla Juventus, frenata ieri dal pareggio, decisamente impronosticabile, contro il già retrocesso Verona. Da qui al traguardo, per provare a raggiungere il quarto posto, servirà non sbagliare per mettere grande pressione ai bianconeri. Possibile, sì. Scontato, no di certo. Occasione da non perdere. Battendo la Fiorentina, la Roma salirebbe a quota 64.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Champions League in palio: all’Olimpico arriva la Fiorentina

Notizie correlate

Roma-Fiorentina: Gasperini cerca punti Champions all’OlimpicoLa corsa per l’Europa della Roma passa per le mura amiche dello Stadio Olimpico, dove oggi i giallorossi affrontano la Fiorentina nel match valido...

Leggi anche: Le avversarie di Atalanta, Roma, Bologna e Fiorentina in Champions, Europa League e Conference

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: La Roma riuscirà ad andare in Champions? Ecco cosa serve ai giallorossi a quattro giornate dalla fine del campionato; Cosa succede se la vincitrice della UEFA Europa League si è già qualificata alla fase campionato di Champions League attraverso il piazzamento nel proprio campionato?; Corsa alla Champions, i calendari a confronto; Corsa Champions, chi ci va? Il calendario a confronto per Milan, Juve, Roma e Como.

Roma-Fiorentina: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie AI giallorossi vogliono approfittare dei passi falsi in campionato di Milan e Juve, cercando di avvicinarsi ulteriormente alla zona Champions League. La Viola per la salvezza ... tuttosport.com

Doppio via libera Roma: il colpo Juve sblocca TrigoriaMancano solo quattro giornate alla fine del campionato e alla Roma servirebbe un miracolo per ritornare in Champions League dopo tanti anni di attesa. L’assai probabile arrivo della Juventus al quarto ... asromalive.it

CEV Champions League Conegliano vince il bronzo, Scandicci quarta. Fabris: "Non era il risultato che speravamo, ma restiamo i numeri uno al mondo. La sfida continua" La finale per il terzo posto dell'Ulker Sports Arena termina 3-0 in favore dell - facebook.com facebook

La finale della Champions League femminile di calcio sarà tra Barcellona e Lione x.com