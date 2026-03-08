Dopo la partita tra Juventus e Pisa, il difensore ha partecipato a una conferenza stampa e ha dichiarato che gli risulta difficile commentare il match senza risultare autoironico o offensivo nei confronti dei tifosi. Ha inoltre chiesto scusa per quanto accaduto durante la gara, senza approfondire ulteriori dettagli sull’andamento o sugli episodi specifici del match.

Calciomercato Juventus, confessione: «È il giocatore ideale per Spalletti, lui invece sarebbe un colpo!». Svelati i nomi Darwin Nunez occasione per la Juve a giugno? Un club di Premier League in corsia di sorpasso Tiozzo Juve, pronto il rinnovo per blindare il talento della Primavera. Respinto l’assalto di un club straniero Goretzka ammicca alla Juventus: «Troverò qualcosa di bello all’estero. Ma non deciderò in base a.» Savio: «Next Gen è fondamentale, Brambilla determinante. Quando mi sono allenato coi grandi.» Juventus Next Gen, Braglia (Pontedera) attacca dopo la sconfitta coi bianconeri: «La spinta su Yeboah l’arbitro non l’ha vista, ma chi lo stabilisce!?» Brambilla dopo il Pontedera: «Risultato fondamentale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conferenza stampa Calabresi post Juve Pisa: «Mi viene difficile commentare la partita, prenderei per il culo me stesso e i tifosi. Chiediamo scusa!»

Conferenza stampa Corrado post Pisa Juve: «Difficile perdere una partita del genere, meritavamo qualcosa in più…»Vicario Juve, il Tottenham ha fissato il prezzo: ecco quanto dovrebbero sborsare i bianconeri per riportare il portiere in Italia Alisson Juve, l’ex...

Conferenza stampa Calabresi post Pisa Juve: «Orgoglioso di come abbiamo interpretato la partita. Questa squadra rimarrà aggrappata con le unghie e con i denti a questo treno»Calciomercato Juve, tanti i bocciati in casa bianconera che in estate potrebbero fare le valigie.

Tutti gli aggiornamenti su Juve Pisa.

Temi più discussi: Conferenza stampa Calabresi post Juve Pisa: le dichiarazioni; Hiljemark, niente conferenza prima di Juventus-Pisa; Juve-Pisa, le formazioni ufficiali: Perin al posto di Di Gregorio, c\'è Gatti titolare.

Calabresi in conferenza: Bisogna guardare in faccia la realtà e assumerci le nostre responsabilitàArturo Calabresi ha parlato in conferenza stampa dopo la gara con la Juventus. TuttoJuve.com ha riportato le sue parole in diretta: Come stai vivendo questo periodo? Mi viene ... tuttojuve.com

DIRETTA/ Pisa Juventus (risultato finale 0-2): decisivo l’autogol di Calabresi! (Serie A, 27 dicembre 2025)Ci siamo, pochissimi istanti e potremmo finalmente commentare la diretta di Pisa Juventus, prima del fischio iniziale però concentriamoci sui numeri e sulle statistiche per capire se i bianconeri ... ilsussidiario.net

#Hiljemark: "Primi tre gol #Juve regalati dopo 50' positivi. Digiuno Pisa e salvezza Vi spiego" x.com

SERIE A I La Juventus batte il Pisa 4-0 CRONACA e FOTO nella 28esima giornata. Sblocca Cambiaso al 54' poi i gol di Thuram al 65', Yildiz al 75' e Boga al 90'+3 #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2026/03/07/serie-a-in-campo-juventus-pisa- - facebook.com facebook