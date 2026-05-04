Dopo la partita tra Roma e Fiorentina, conclusa con un risultato di 4-0 a favore della squadra di casa, l’allenatore della Roma ha parlato in conferenza stampa. La gara si è disputata allo stadio della capitale e ha visto i giallorossi dominare il match contro i toscani. Mancini ha affrontato vari temi, tra cui l’obiettivo di qualificarsi in Champions League, dicendo che ci credono ancora.

Si è chiusa la gara tra Roma e Fiorentina, con Mancini che si è espresso durante la conferenza stampa post partita. Queste le sue parole: “Questo gruppo da quest’anno, ma anche l’anno scorso, è unito. Quello che è successo non ci ha cambiato all’interno dello spogliatoio e l’abbiamo dimostrato. Abbiamo ringraziato Ranieri, ma sono cose delle quali non ci occupiamo noi. Malen? In allenamento ancora di più, dobbiamo stare attenti ai contrasti e fa vedere ancora più cose. Lui è un ragazzo per bene, si è presentato bene” Rispondendo alla nostra domanda: “ Champions? Ci crediamo e vogliamo finire nel migliore dei modi, ci dobbiamo allenare forte per non arrivare senza rimpianti.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Fiorentina 4-0, Mancini in conferenza stampa: “Champions? Ci crediamo”

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