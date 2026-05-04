Roma-Fiorentina 4-0 le pagelle | Malen 7,5 formidabile Wesley 7,5 un perno Hermoso 7 dominante

La Roma ha ottenuto una vittoria schiacciante contro la Fiorentina con il punteggio di 4-0, portandosi a un punto dalla Juventus. La partita si è aperta con un gol di Mancini di testa, e la squadra romana ha dominato l’incontro fino al fischio finale. Tra i protagonisti, Malen e Wesley hanno ricevuto una valutazione di 7,5, mentre Hermoso si è distinto per la sua presenza dominante in campo.

Grandissima vittoria della Roma che travolge la Fiorentina e si porta a -1 dalla Juventus. I giallorossi riescono subito ad archiviare la pratica: prima Mancini segna di testa dagli sviluppi di un calcio d'angolo, poi Wesley da posizione defilata calcia battendo de Gea e infine Hermoso sfrutta un assist di Koné per depositare in porta da distanza ravvicinata. Nel secondo tempo arriva anche il quarto gol, con Pisilli che di testa chiude la sfida.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Roma-Fiorentina 4-0, le pagelle: Malen (7,5) formidabile, Wesley (7,5) un perno, Hermoso (7) dominante Notizie correlate Pagelle Roma-Fiorentina 4-0, una difesa da incorniciare: Mancini, Hermoso e Wesley a segnoTerminata la partita tra Roma e Fiorentina, con i giallorossi che annientano la Viola per 4-0 grazie alle reti di Mancini, Hermoso e Wesley. Pagelle Roma Fiorentina: Hermoso e Pisilli splendono, solo i legni fermano Malen. I VOTIPagelle Roma Fiorentina: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 35ª giornata di Serie A 2025/26 Pagelle Roma Fiorentina: i voti... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Serie A, oggi Roma-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming; C'è ancora posto per Roma-Fiorentina: le info per i tifosi giallorossi all'Olimpico; Roma-Fiorentina: probabili formazioni e statistiche; Roma-Fiorentina: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni. La Roma asfalta la Fiorentina 4-0, Champions più vicinaL’occasione era ghiotta e la Roma l’ha sfruttata. All’Olimpico la squadra giallorossa batte 4-0 la Fiorentina con i gol di Mancini, Wesley, Hermoso e ... gds.it Serie A, la Roma travolge la Fiorentina 4-0 e vede la zona ChampionsNetta vittoria della Roma sulla Fiorentina nel posticipo del lunedì sera che chiude la 35esima giornata di Serie A. Finisce 4-0 all'Olimpico, pratica chiusa ... lapresse.it Ciclone Roma, travolta la Fiorentina: le pagelle del match - facebook.com facebook Roma-Fiorentina 4-0: Gasp cala il poker, vittoria con vista Champions League all'Olimpico ift.tt/GhJvfCj x.com