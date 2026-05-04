Pagelle Roma Fiorentina | Hermoso e Pisilli splendono solo i legni fermano Malen I VOTI

Nella partita valida per la 35ª giornata, i protagonisti si sono distinti per prestazioni positive, con Hermoso e Pisilli che hanno brillato in campo. La Roma ha messo sotto pressione la Fiorentina, mentre Malen si è visto negare due volte il gol dai pali della porta. I voti ai giocatori sono stati assegnati in base alle loro performance, con alcuni calciatori che sono riusciti a distinguersi per impegno e qualità.

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