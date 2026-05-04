Roma-Fiorentina 4-0 | Gasp cala il poker vittoria con vista Champions League all' Olimpico

Nella 35esima giornata di Serie A, la Roma ha ottenuto una vittoria per 4-0 contro la Fiorentina all'Olimpico. La squadra di Gasp ha dominato l'incontro, mantenendo un atteggiamento deciso fin dall'inizio. Dopo i risultati di altri incontri, la squadra si è avvicinata alla zona Champions League. La partita si è conclusa con un risultato netto a favore dei giallorossi, che hanno messo in mostra un gioco efficace e senza errori.

La Roma vince per 4-0 contro la Fiorentina nella 35esima giornata. All'Olimpico è un assolo romanista con la squadra di Gasp che non sbaglia l'approccio dopo le buone notizie dei pareggi di Como e Juventus e la sconfitta del Milan. I giallorossi entrano col piglio giusto e sbloccano subito il.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Roma, Champions League in palio: all’Olimpico arriva la FiorentinaC’è una partita che, per la Roma di Gasperini, racchiude in novanta minuti il senso di un’intera stagione. Diretta gol Serie A LIVE: Roma Fiorentina 4-0, Pisilli cala il pokerMercato Juve, pazza idea Reijnders per il centrocampo: primi contatti per l’ex Milan! Akanji Inter, scatta il riscatto dopo il tricolore! I... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Serie A, oggi Roma-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming; C'è ancora posto per Roma-Fiorentina: le info per i tifosi giallorossi all'Olimpico; Roma-Fiorentina: probabili formazioni e statistiche; Roma-Fiorentina: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni. Tutto facile per la Roma all'Olimpico: Fiorentina battuta 4-0, Gasperini vede la ChampionsTermina 4-0 la partita tra Roma e Fiorentina, valida per la 35^ giornata di Serie A.. Il racconto del match. È un primo tempo a senso unico quello. tuttomercatoweb.com Serie A, la Roma travolge la Fiorentina 4-0 e vede la zona ChampionsNetta vittoria della Roma sulla Fiorentina nel posticipo del lunedì sera che chiude la 35esima giornata di Serie A. Finisce 4-0 all'Olimpico, pratica chiusa ... lapresse.it Serie A, Roma-Fiorentina 4-0: segna anche Pisilli, giallorossi a -1 dalla zona Champions Stadio Olimpico Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2026/05/calcio-serie-a-giornata-35-campionato-inter-napoli-milan-j - facebook.com facebook La #Roma sta letteralmente distruggendo la #Fiorentina. Prossimo turno in chiave #Champions sulla carta favorevole a #Fabregas e #Gasperini che affrontano una squadra già retrocessa e una già salva: Verona-Como, Parma-Roma e Lecce-Juventus x.com