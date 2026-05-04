Diretta gol Serie A LIVE | Roma Fiorentina 4-0 Pisilli cala il poker

Nella 35ª giornata di Serie A, la partita tra Roma e Fiorentina si è conclusa con un risultato di 4-0 a favore dei giallorossi, con Pisilli che ha segnato l'ultimo gol. La gara è stata trasmessa in diretta, con aggiornamenti sulla cronaca, i risultati e le immagini della moviola. La giornata di campionato ha visto altre sfide, tutte seguite con attenzione tramite aggiornamenti live e analisi dettagliate.

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