Roma-Fiorentina 4-0 | furia giallorossa all' Olimpico Champions a un punto

La partita tra Roma e Fiorentina si è conclusa con un risultato netto di 4-0 a favore dei padroni di casa, nell'incontro giocato allo stadio Olimpico. La squadra romagnola ha preso il controllo fin dall'inizio, mantenendo il vantaggio e siglando quattro reti nel corso del match. La vittoria permette alla Roma di avvicinarsi alla qualificazione in Champions League, riducendo a un punto il distacco dalla zona europea.

Roma 4 maggio 2026 - Una gara a senso unico, indirizzata fin da subito e poi chiusa con un bellissimo poker a tinte giallorosse. La Roma domina sulla Fiorentina, vince per 4-0 e si riporta a -1 dal quarto posto mettendo tantissima pressione sulla Juventus e sul Como nella lotta per la Champions League. In gol per i ragazzi di Gasperini quattro marcatori diversi con Mancini, Wesley, Hermoso e Pisilli, solo assist invece per Malen. Rimandata di un turno la salvezza aritmetica della viola dopo questo ko. Primo tempo. Per la sfida contro la Fiorentina Gasperini sceglie la migliore formazione possibile. Confermata la linea a tre con Mancini, N'Dicka ed Hermoso davanti a Svilar.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Roma-Fiorentina 4-0: furia giallorossa all'Olimpico, Champions a un punto Notizie correlate Roma-Fiorentina: 60mila all’Olimpico per l’assalto ChampionsUn Olimpico ribollente di passione si prepara a ospitare stasera il posticipo della trentacinquesima giornata tra Roma e Fiorentina, con oltre 60. Roma-Fiorentina: Gasperini cerca punti Champions all’OlimpicoLa corsa per l’Europa della Roma passa per le mura amiche dello Stadio Olimpico, dove oggi i giallorossi affrontano la Fiorentina nel match valido... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Serie A, oggi Roma-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming; C'è ancora posto per Roma-Fiorentina: le info per i tifosi giallorossi all'Olimpico; Roma-Fiorentina: probabili formazioni e statistiche; Roma-Fiorentina: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni. Tutto facile per la Roma all'Olimpico: Fiorentina battuta 4-0, Gasperini vede la ChampionsTermina 4-0 la partita tra Roma e Fiorentina, valida per la 35^ giornata di Serie A.. Il racconto del match. È un primo tempo a senso unico quello. tuttomercatoweb.com Serie A, la Roma travolge la Fiorentina 4-0 e vede la zona ChampionsNetta vittoria della Roma sulla Fiorentina nel posticipo del lunedì sera che chiude la 35esima giornata di Serie A. Finisce 4-0 all'Olimpico, pratica chiusa ... lapresse.it Ciclone Roma, travolta la Fiorentina: le pagelle del match - facebook.com facebook Roma-Fiorentina 4-0: Gasp cala il poker, vittoria con vista Champions League all'Olimpico ift.tt/GhJvfCj x.com