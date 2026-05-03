La squadra femminile di Roma ha vinto il suo terzo campionato consecutivo, assicurandosi il titolo con due turni di anticipo. La vittoria rappresenta un traguardo importante per il club, che aggiunge un nuovo successo alla propria storia. La squadra ha raggiunto questa conquista grazie ai risultati ottenuti nelle partite di campionato e alla prestazione complessiva durante la stagione.

La Roma Femminile scrive un’altra pagina indelebile della sua storia conquistando il terzo scudetto consecutivo con due turni di anticipo. Davanti ai circa 2.500 spettatori accorsi allo stadio Tre Fontane, le giallorosse hanno superato la Ternana per 2-0, blindando matematicamente il primato e dando il via ai festeggiamenti nella Capitale. Un successo che porta la firma di Luca Rossettini, al suo primo incarico nel calcio femminile dopo l’esperienza con la Primavera del Padova, capace di trasformare una stagione nata sotto il segno delle incognite in un trionfo straordinario. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico ha voluto dedicare il titolo alla propria famiglia e al ricordo di due ex compagni di squadra, Davide Astori e Alex Manninger.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma Femminile Campione: terzo Scudetto con Rossettini

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