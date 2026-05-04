Nel Sannio, in provincia di Benevento, le forze dell'ordine hanno effettuato numerosi controlli durante il Ponte del Primo Maggio. Sono stati arrestati alcune persone e altre denunciate per vari reati. I controlli si sono concentrati principalmente sulla sicurezza stradale e sul contrasto a comportamenti illeciti, con operazioni che hanno coinvolto un discreto numero di pattuglie e posti di blocco lungo le principali arterie della zona.

Ponte del Primo Maggio sotto osservazione in provincia di Benevento: Carabinieri in azione tra sicurezza stradale e contrasto ai reat i. Un dispositivo straordinario di sicurezza ha presidiato la provincia di Benevento nel corso del ponte del Primo Maggio, in concomitanza con gli eventi legati alla Festa dei Lavoratori e con l’aumento dei flussi turistici sulle principali arterie stradali. I Carabinieri del Comando Provinciale di Benevento, agli ordini del colonnello Marco Keten e in linea con le direttive del Prefetto Rossana Riflesso, hanno attuato un piano articolato di controllo del territorio per garantire la sicurezza stradale, vigilare sul regolare svolgimento delle manifestazioni pubbliche e contrastare i reati predatori e ogni forma di illegalità.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Primo Maggio nel Sannio, maxi controlli: arresti e denunce

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Weekend del primo maggio: impazza il video degli ingorghi pedonali nelle strade - facebook.com facebook

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