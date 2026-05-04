Oggi si celebra il trentottesimo compleanno di Radja Nainggolan, ex centrocampista noto per il suo passato con la squadra della capitale. La data segna un altro anno di vita per il calciatore, che ha lasciato un segno importante nella storia del club. La sua carriera ha visto momenti di rilievo e numerose presenze con la maglia giallorossa, consolidando un rapporto durato nel tempo con i tifosi e la società.

Un legame che il tempo non sembra aver scalfito quello tra la Roma e Radja Nainggolan, che nella giornata di oggi, 4 maggio 2026, festeggia il suo trentottesimo compleanno. Attraverso i propri canali social ufficiali, la società capitolina ha voluto rendere omaggio all’ex centrocampista belga, un gesto che ha immediatamente scatenato l’entusiasmo e la nostalgia della tifoseria giallorossa. Il giocatore, attualmente svincolato ma ancora attivissimo nel panorama calcistico, viene ricordato per quel mix di grinta e tecnica che lo ha reso uno dei pilastri della storia recente del club. Buon compleanno a Nainggolan, che compie oggi 38 anni! 203 presenze e 33 gol in 5 stagioni Auguri, Radja! #ASRoma pic.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, auguri a Nainggolan: il Ninja compie 38 anni

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