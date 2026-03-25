Marotta compie 69 anni | gli auguri del club per il suo Presidente

Oggi il mondo del calcio celebra il 69° compleanno del presidente di una delle squadre più note. La società ha inviato i propri auguri al dirigente, riconoscendone il ruolo di rilievo nel settore. La ricorrenza viene condivisa anche attraverso messaggi di affetto e riconoscimento da parte di molti addetti ai lavori.

Marotta. Il mondo del calcio si stringe oggi attorno a una delle figure più influenti e carismatiche del panorama dirigenziale italiano. Giuseppe Marotta spegne infatti 69 candeline, segnando un traguardo personale che coincide con un periodo di straordinario vigore per l’ Inter. Questo anniversario assume un significato ancora più profondo se si considera il ruolo istituzionale ricoperto dal festeggiato. È infatti il secondo compleanno che Marotta celebra nelle vesti di Presidente del Club, una carica che ha saputo onorare unendo la consueta solidità operativa ad una nuova ed autorevole veste rappresentativa. Sotto la sua guida, la società ha consolidato una stabilità che si riflette non solo nei bilanci, ma soprattutto nel senso di appartenenza. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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