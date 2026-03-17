Recoba compie 50 anni | gli auguri dell’Inter

Oggi Alvaro Recoba compie 50 anni e l’Inter ha dedicato un messaggio sul suo sito ufficiale. Nell’annuncio si legge che il modo in cui il pallone lascia il suo piede sinistro è inconfondibile e unico. La società ha scelto di celebrare il suo ex giocatore con una frase che mette in evidenza uno dei suoi aspetti distintivi.

Alvaro Recoba oggi compie 50 anni e l’Inter lo ha omaggiato così sul suo sito: “C’è un modo unico in cui il pallone lascia il piede sinistro di Alvaro Recoba. Parte potente, quasi violento, e poi si ammorbidisce in volo, come se scegliesse la sua destinazione solo all’ultimo istante. È una traiettoria che i tifosi dell’Inter conoscono bene, diventata nel tempo un ricordo indelebile. Oggi il “Chino” spegne 50 candeline. Quando arrivò a Milano nell’estate del 1997, bastarono pochi minuti per capire di avere davanti qualcosa di speciale. Il debutto contro il Brescia fu un manifesto del suo talento. L’Inter era in difficoltà, la partita sembrava sfuggire di mano, poi entrò lui. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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