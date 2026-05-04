Roma addio a uno storico set tv | la Rai lascia il Foro Italico

La Rai ha annunciato che lascerà l’Auditorium del Foro Italico, uno dei suoi principali luoghi di produzione televisiva. La decisione comporta la fine di un periodo di attività in questa struttura, che da anni ospitava numerosi programmi e trasmissioni. L’addio segna la conclusione di una presenza storica per la rete, che ha utilizzato l’auditorium come sede di molte produzioni televisive.

La Rai si prepara a dire addio ad uno dei suoi luoghi televisivi più riconoscibili: l’Auditorium del Foro Italico. Dopo decenni di programmi, dirette e grandi serate, lo storico spazio romano esce dall’orbita della tv pubblica. Il cambiamento riguarda anche e soprattutto Ballando con le Stelle, costretto ora a voltare pagina e a trovare una nuova casa scenica. Ma cosa cambia davvero adesso? Perché la Rai lascia l’Auditorium del Foro Italico. La ragione dell’addio è legata alla scadenza del contratto d’affitto dell’immobile, che non appartiene alla Rai ma a Sport e Salute SpA, società dello Stato che gestisce gli spazi del Foro Italico. L’azienda della tv pubblica avrebbe scelto di non rinnovare l’accordo, inserendo questa decisione in un più ampio processo di razionalizzazione degli spazi e revisione dei costi.🔗 Leggi su Funweek.it

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