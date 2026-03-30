Foro Italico parte il restyling | nasce la super arena del tennis a Roma

Al Foro Italico di Roma è iniziato un intervento di restyling volto a rinnovare l’area dedicata al tennis. Il progetto prevede modifiche che mirano a rendere la struttura più moderna e competitiva, con l’obiettivo di potenziare l’immagine del complesso sportivo a livello internazionale. La ristrutturazione coinvolge la realizzazione di una nuova “super arena” destinata alle competizioni di tennis.

Il Foro Italico si prepara a cambiare volto. È stato avviato un importante progetto di restyling che punta a trasformare uno dei luoghi simbolo dello sport italiano in un polo ancora più moderno e competitivo a livello internazionale. Una nuova arena per il tennis Cuore dell’intervento sarà la realizzazione di una “super tennis arena”, destinata a rafforzare il ruolo di Roma nel circuito mondiale del tennis. L’obiettivo è migliorare la capacità ricettiva e la qualità delle strutture, rendendo l’impianto all’altezza dei grandi tornei internazionali. Il progetto si inserisce nel percorso di crescita degli Internazionali d’Italia, che negli ultimi anni hanno visto un aumento significativo di pubblico e visibilità. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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