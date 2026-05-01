La Rai saluta anche l'Auditorium del Foro Italico addio allo studio di Carràmba e Ballando con le stelle

La Rai ha annunciato la chiusura dell’Auditorium del Foro Italico, un locale che ha ospitato diverse edizioni di programmi televisivi come Carràmba e Ballando con le stelle. La decisione riguarda anche il Teatro delle Vittorie, segnando la fine di un’epoca per alcuni spazi storici della televisione pubblica. La scelta interessa le strutture che hanno rappresentato un punto di riferimento per molte produzioni televisive.

Oltre al Teatro delle Vittorie, la Rai saluta un altro pezzo di storia della televisione: l'Auditorium del Foro Italico, sfondo di programmi come Carràmba e Ballando con le stelle.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Selvaggia Lucarelli ufficializza la partecipazione al Grande Fratello, è addio a Ballando con le stelle?Con una Instagram story in cui fa riferimento al cast della prossima edizione del Grande Fratello, Selvaggia Lucarelli ufficializza la sua... Selvaggia Lucarelli diventa un volto Mediaset e dice addio a Ballando con le stelle? La risposta di Milly CarlucciSelvaggia Lucarelli amplia i suoi impegni televisivi e si avvicina anche a Mediaset: ma cosa succederà con Ballando con le Stelle? Le parole di Milly... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: La Rai saluta anche il Foro Italico: addio allo studio di Carràmba; Miliardari, compratelo e restituitelo alla Rai. Fiorello rilancia l’appello per il Teatro delle Vittorie; Teatro delle Vittorie e non solo: la mappa dei luoghi che hanno fatto la storia della tv mollati dalla Rai; Gran finale di Canzonissima, tra gli ospiti Sal Da Vinci. Sul palco anche Senhit. La Rai saluta anche l’Auditorium del Foro Italico, addio allo studio di Carràmba e Ballando con le stelleOltre al Teatro delle Vittorie, la Rai saluta un altro pezzo di storia della televisione: l'Auditorium del Foro Italico, sfondo di programmi come Carràmba ... fanpage.it Ballando con le stelle lascia l’Auditorium Rai del Foro Italico?/ Spunta location a sorpresa: l’indiscrezioneBallando con le stelle dice addio alla sua storica location, l'Auditorium del Foro Italico: la clamorosa mossa Rai e l'ipotetica nuova casa del dance show Ballando con le stelle, si chiude un’era: ... ilsussidiario.net "È qui", annunciava Raffaella Carrà. E da una quinta entrava un genitore, una sorella, un amore perduto, un amico sparito da anni. Per anni l’Auditorium del Foro Italico è stato il luogo delle apparizioni Rai: Carràmba, Telethon, Ballando con le stelle, ma anch facebook Giù il sipario, addio Auditorium Rai del Foro Italico! Con l’ultima puntata di #Canzonissima 2026 cala il sipario sull’Auditorium che ha ospitato grandi spettacoli della Rai ed è stata la “casa televisiva” prima di Raffaella Carrà, poi di Milly Carlucci. #BallandoCon x.com