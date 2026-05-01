La Rai saluta anche l'Auditorium del Foro Italico addio allo studio di Carràmba e Ballando con le stelle

Da fanpage.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Rai ha annunciato la chiusura dell’Auditorium del Foro Italico, un locale che ha ospitato diverse edizioni di programmi televisivi come Carràmba e Ballando con le stelle. La decisione riguarda anche il Teatro delle Vittorie, segnando la fine di un’epoca per alcuni spazi storici della televisione pubblica. La scelta interessa le strutture che hanno rappresentato un punto di riferimento per molte produzioni televisive.

Oltre al Teatro delle Vittorie, la Rai saluta un altro pezzo di storia della televisione: l'Auditorium del Foro Italico, sfondo di programmi come Carràmba e Ballando con le stelle.🔗 Leggi su Fanpage.it

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