Roma | accoltella l’uomo conosciuto sul web arrestata colombiana

Una donna colombiana è stata arrestata a Roma dopo aver accoltellato un uomo conosciuto online. Secondo le prime ipotesi, il gesto potrebbe essere scaturito da una richiesta di denaro che avrebbe provocato una lite tra i due. La situazione si è conclusa con il ferimento dell’uomo, e ora gli investigatori stanno cercando di fare chiarezza sui motivi e sui dettagli dell’accaduto.

Una ragazza conosciuta sul web. Poi l’appuntamento finito nel sangue. Un ragazzo è stato accoltellato al petto da una 32enne. Trovato in strada in una pozza di sangue nella zona di Colli Albani ha inizialmente riferito di essere stato vittima di una rapina. Gli investigatori hanno poi ricostruito l’accaduto è arrestato una donna colombiana, trovata ancora con il coltello sporco di sangue. Sono state le volanti della polizia ad intervenire poco dopo le 22:30 di sabato sera in via Rocca di Papa. “Una lite nel cortile di un condominio”, la richiesta d’intervento al 112 da parte dei vicini allarmati dalle urla provenienti dalla palazzina di Colli Albani.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Roma: accoltella l’uomo conosciuto sul web, arrestata colombiana Notizie correlate Roma: accoltella 25enne in condominio in zona Appio Latino, arrestata 32enneUn grave episodio di violenza si è verificato in un condominio situato nella zona Appio Latino di Roma, dove una donna di 32 anni ha accoltellato un... Roma. San Basilio. Per futili motivi 33enne di origini filippine accoltella un uomo di 39 anni sul bus 444. Arrestato dai CarabinieriL’episodio è avvenuto verso le 23:45 di ieri, 28 Marzo, in Viale del Casale di San Basilio. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Roma, la lite in casa finisce nel sangue. Lei lo accoltella al petto. E i vicini: Una scena surreale; Vicenza, accoltella il fratello a cena: arrestato un uomo di 32 anni a Cogollo del Cengio; Lite tra fidanzati a Dolzago, lei lo accoltella; Uomo evirato nel sonno ad Angri dalla moglie che scopre il tradimento, donna arrestata: lui è grave. Roma, la lite in casa finisce nel sangue. Lei lo accoltella al petto. E i vicini: «Una scena surreale»La serata romantica finisce in tragedia, con un uomo accoltellato al torace e una donna arrestata per tentato omicidio. Una lite furibonda scoppiata sabato sera in un appartamento ... ilmessaggero.it Roma: accoltella 25enne in condominio in zona Appio Latino, arrestata 32enneUn grave episodio di violenza si è verificato in un condominio situato nella zona Appio Latino di Roma, dove una donna di 32 anni ha accoltellato un ragazzo di 25 anni. Per questo motivo, la donna è s ... romadailynews.it Stasera la Roma si gioca la possibilità di credere ancora in un posto Champions con un occhio al mercato I possibili colpi giallorossi - facebook.com facebook La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per sequestro di persona e danneggiamento con pericolo di naufragio a seguito dell'abbordaggio da parte della Marina israeliana delle ventidue barche della Global Sumud Flotilla avvenuto la notte del 29 aprile al l x.com