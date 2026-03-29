A Roma, in zona San Basilio, un uomo di 33 anni di origini filippine ha colpito con cinque fendenti un 39enne su un autobus 444. L’aggressione si è verificata durante una lite per motivi considerati futili. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno arrestato il responsabile. La vittima è stata portata in ospedale per le cure necessarie.

L’episodio è avvenuto verso le 23:45 di ieri, 28 Marzo, in Viale del Casale di San Basilio. L’aggressore, un 33enne di origini filippine incensurato, è stato trovato ancora in possesso dell’arma bianca, che è stata sequestrata. La vittima è stata trasportata in codice rosso al Policlinico Umberto I, dove non sarebbe in pericolo di vita. I militari hanno arrestato l’uomo con l’accusa di tentato omicidio e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, lo hanno condotto presso la Casa Circondariale di Regina Coeli. Cronache Cittadine • Il Giornale n. 1431 di Nov-Dic 2023 è in distribuzione gratuita . 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

© Cronachecittadine.it - Roma. San Basilio. Per futili motivi 33enne di origini filippine accoltella un uomo di 39 anni sul bus 444. Arrestato dai Carabinieri

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