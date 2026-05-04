Roma | accoltella 25enne in condominio in zona Appio Latino arrestata 32enne

A Roma, nella zona Appio Latino, una donna di 32 anni ha ferito con un coltello un uomo di 25 anni all’interno di un condominio. L’episodio si è verificato in un contesto residenziale e ha portato all’arresto della donna. La dinamica dell’aggressione e le circostanze precise sono al momento al vaglio delle forze dell’ordine. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

Un grave episodio di violenza si è verificato in un condominio situato nella zona Appio Latino di Roma, dove una donna di 32 anni ha accoltellato un ragazzo di 25 anni. Per questo motivo, la donna è stata arrestata con l’accusa di tentato omicidio. L’incidente è avvenuto poco prima delle 23 dello scorso sabato sera, quando gli agenti della polizia di Stato sono stati chiamati a intervenire a seguito di una segnalazione riguardante una lite tra un uomo e una donna nel cortile di una palazzina in via Rocca di Papa. Successivamente, è giunta un’altra chiamata che segnalava la presenza di un uomo accoltellato al torace in strada. Intervento della Polizia e Soccorso della Vittima.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: accoltella 25enne in condominio in zona Appio Latino, arrestata 32enne Notizie correlate Leggi anche: Roma: precipita da sesto piano palazzo all’Appio-Latino, morto 24enne Roma, “Partigiano infame”: striscioni contro il 25 aprile ad Appio LatinoRoma, 24 aprile 2026 – Striscioni offensivi contro il 25 aprile sono comparsi nella mattinata di venerdì 24 aprile nell’area dell’Appio Latino, a... Una raccolta di contenuti Si parla di: Roma, la lite in casa finisce nel sangue. Lei lo accoltella al petto. E i vicini: Una scena surreale. 25enne accoltellato in un cortile condominiale all’Appio: è grave, la donna in carcere per tentato omicidioUna 32enne è finita in carcere per tentato omicidio. Avrebbe accoltellato un 25enne durante una lite nel cortile di un condominio in zona Appio Latino ... fanpage.it Roma, la lite in casa finisce nel sangue. Lei lo accoltella al petto. E i vicini: «Una scena surreale»La serata romantica finisce in tragedia, con un uomo accoltellato al torace e una donna arrestata per tentato omicidio. Una lite furibonda scoppiata sabato sera in un appartamento ... ilmessaggero.it