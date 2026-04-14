Roma | precipita da sesto piano palazzo all’Appio-Latino morto 24enne

Nel pomeriggio di oggi, nel quartiere Appio-Latino di Roma, un giovane di 24 anni è deceduto dopo essere caduto dal sesto piano di un palazzo in Largo Magnagrecia, al civico 19. La vicenda ha portato sul posto le forze dell’ordine e i soccorsi, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato i rilievi per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Dramma nel pomeriggio di oggi nel quartiere Appio-Latino, a Roma. Un giovane italiano di 24 anni ha perso la vita dopo essere precipitato dal sesto piano di un palazzo situato in Largo Magnagrecia, al civico 19. L’allerta è scattata intorno alle 17:30 con una chiamata al numero di emergenza 112. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione Roma San Giovanni, che hanno immediatamente avviato le indagini, constatando il decesso del ragazzo. Dettagli sull’incidente. La caduta, secondo una prima ricostruzione dei fatti, sarebbe avvenuta dall’interno di un appartamento che fungeva anche da studio medico, di proprietà del padre della vittima, un medico di famiglia di 62 anni.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: precipita da sesto piano palazzo all’Appio-Latino, morto 24enne Roma, precipita dal sesto piano di un palazzo a San Giovanni: morto ragazzo di 24 anniUn 24enne è morto dopo essere precipitato dal sesto piano a Roma, in via Magnagrecia. Roma, 24enne precipita dal sesto piano: giallo a Largo Magnagrecia, trovati messaggi chocCosa è successo nel pomeriggio a Roma? Un volo nel vuoto, nel cuore della Capitale, e una tragedia che lascia senza parole. Roma, precipita dal sesto piano di un palazzo all'Appio Latino: morto 24enne - facebook.com facebook