Rolling Stones oltre il mito | l’ultima sfida al tempo

I Rolling Stones si trovano di fronte a una sfida che va oltre il mito: mantenere la propria presenza nel tempo. La band, che ha attraversato decenni di musica e cambiamenti sociali, continua a confrontarsi con l’età e le nuove generazioni. La loro attività recente include tour e pubblicazioni discografiche, testimoniando una volontà di rimanere attivi e rilevanti nonostante il passare degli anni.

C’è un momento, nelle grandi traiettorie culturali, in cui la rilevanza non si misura più nella capacità di aderire al presente, ma in quella di contraddirlo. I Rolling Stones sono arrivati esattamente lì: in un punto in cui possono permettersi di fare ciò che l’industria non contempla più. Sparire. O meglio, sottrarsi. “Rough and twisted”, il singolo che anticipa il nuovo album in uscita a luglio, Foreign Tongues, non è disponibile su Spotify né su YouTube. Non esiste nel flusso digitale. Esiste come oggetto: vinile a 12 pollici, tiratura limitata, distribuzione selettiva. Un’operazione che, letta superficialmente, potrebbe sembrare un vezzo analogico.🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Rolling Stones oltre il mito: l’ultima sfida al tempo Los DIOSES también MUEREN // THE ULTIMATES #23 Notizie correlate Rolling Stones: torna il mistero con un vinile unico a MilanoUn unico vinile da 12 pollici, distribuito in quantità limitatissima e reperibile solo in pochissimi punti vendita selezionati, ha sancito il ritorno... La stampa britannica “spoilera” il nuovo album dei Rolling StonesI Rolling Stones avrebbero voluto fare una sorpresa ai loro fan, ma, come spesso accade nel Regno Unito, i tabloid britannici hanno anticipato... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: I Rolling Stones potrebbero andare avanti senza Ronnie Wood?; Mettete insieme i Rolling Stones e Andy Warhol e avrete Sticky Fingers, un album che farà la storia; Com’è che si sono messi tutti ad ascoltare ‘Linger’ dei Cranberries?; Inossidabili: I Rolling Stones confermano l'uscita del nuovo album il 10 luglio | blue News. Rolling Stones oltre il mito: l’ultima sfida al tempoIl nuovo album arriverà a luglio, ma gli Stones hanno già spiazzato il mercato: Rough And Twisted non è in streaming ... panorama.it «Foreign Tongues»: i Rolling Stones confermano l'uscita del nuovo album il 10 luglioLa leggendaria rock band The Rolling Stones ha annunciato che il suo prossimo progetto musicale si intitolerà «Foreign Tongues». Mick Jagger, Ronnie Wood e Keith Richards hanno condiviso la copertina ... gazzettadiparma.it ‘Foreign Tongues’ è il titolo del prossimo disco di Mick Jagger e soci Leggi l'articolo #RollingStones - facebook.com facebook La leggendaria rock band The Rolling Stones ha annunciato il prossimo progetto musicale: si intitolerà "Foreign Tongues". Mick Jagger, Ronnie Wood e Keith Richards hanno condiviso la copertina dell'album nelle scorse ore. Secondo la Press Association, x.com